Gençlik ve Spor Bakanlığından amatör spor kulüplerine maddi destek

Gençlik ve Spor Bakanlığı Hakkari’de çeşitli branşlarda sportif faaliyet gösteren 25 spor kulübüne maddi destek verdi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Gençlik Merkezi Spor salonunda düzenlenen maddi destek dağıtım programına; Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu, Ak Parti İl Başkanı Emrullah Gür, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal, Baro Başkanı Avukat Zeydin Kaya ve 25 amatör spor kulübü başkanı ile temsilcileri katıldı. Konuyla ilgili kısa bir açıklama yapan Hakkari Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal, amatör spor kulüplerinin gençleri ve çocukları kötü alışkanlıklardan koruyarak, gençlere ve spora hizmet eden kuruluşlar olduğunu ifade ederek, "Kulüplerimize yapılan maddi yardımlar için gerekli imkanları sağlayan Gençlik ve Spor Bakanlığımıza huzurlarınızda kurumum ve tüm spor kulüpleri adına teşekkür ediyor, kulüplerimize başarılar diliyorum" dedi.

Daha sonra söz alan Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak ise, amatör spor faaliyetlerinin teşvik edilmesi ve desteklenmesi amacıyla spor kulüplerine yapılan yardımların çok önemli olduğuna dikkat çekerek, "Amatör spor kulüpleri halkımızın ve gençliğimizin spor yapmasına, onlara sağlıklı yaşam biçimi sunmasına yardımcı oluyor. Biz her ne kadar çocuklarımızı spora yönlendirelim desek de bu kulüplerimiz olmadığı zaman şuan da sahip olduğumuz rakamlara ulaşma imkanımız yoktu. Amatör spor kulüplerimiz sayesinde kentimiz genelinde 25 bin çocuğumuz ve gencimiz sporla tanıştı. Bu gerçekten kentimiz açısından çok önemli bir rakamdır. Hakkari geneline baktığımızda da 270 bin nüfusumuz var. Bunu da gençleri ve çocukları ayırdığımız da her üç çocuktan bir tanesi bu kulüplerimiz vasıtasıyla sporla tanışıyorlar. Tabi devletimiz de çok ciddi yatırımlar yaptı. Şuan da içerisinde bulunduğumuz tesis Türkiye’de eşine az rastlanacak özelliklere ve alana sahip. Kadın futbol takımımız şuan süper 1. ligde, masa tenisi takımımız ise süper ligde mücadele ediyor. Yine değişik branşlarda 40 madalyamız var. Bugün Gençlik ve Spor Bakanlığımız da sağ olsun ilimiz genelinde değişik branşlarda faaliyet gösteren 25 amatör spor kulüplerimize maddi destekte bulundu. Kendilerine teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki gençlerimiz başarılarıyla yüzümüzü ağartmaya devam edecekler. Programa katılan amatör spor kulübü başkanlarına teşekkür ederken, tekrardan hepinize başarılar diliyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Toprak, Gençlik ve Spor Bakanlığının amatör spor kulüplerine gönderdiği maddi destek çeklerini kulüp başkanlarına takdim etti. Toplu fotoğraf çekiminin ardından Vali Toprak ve beraberindekiler bu yıl faaliyete girecek olan kapalı yüzme havuzunu gezip Müdür Güldal’dan tesis hakkında bilgi aldı.