Göç mağduru ailelere seminer

TOBB Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğünde verilen seminere Hakkari TOBB Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Abdullah Karataş ve yaklaşık 250 göç mağduru aile katıldı. "Çiçekler Solmadan” projesi kapsamında göç mağduru ailelere rehberlik, rehabilitasyon ve sosyal hizmet sunma faaliyeti çerçevesinde ailelere 4. seminer Sosyal Hizmet Uzmanı Vedat Yalçın tarafından verildi. Daha önceki aylarda gerçekleşen seminerlerde göç sonrası insanların yaşadığı psikolojik travma üzerinde duran Sosyal Hizmet Uzmanı Vedat Yalçın, bu seminerde “Ergenlik öncesi anne ve babaların tutumu, ergen iletişimi” konuları hakkında detaylı bilgiler verdi.

Aile bireylerinin aralarındaki iletişimin çocuğun gelişimi üzerindeki etkilerini slaytlar eşliğinde anlatan Sosyal Hizmet Uzmanı Yalçın, aile bireylerinden gelen sorulara da cevaplar verdi.

Seminere katılan tüm aileler, proje kapsamında tutulan servislerle evlerinden alınarak seminerin verileceği kurs merkezine getirilerek daha sonrada aynı şekilde evlerine bırakıldı.

Seminerde emeği geçen proje ekibine teşekkür eden aileler, verilen eğitimin kendileri için çok önemli olduğunu söylediler.

Ayrıca “Çiçekler Solmadan” projesi kapsamında göç mağduru ailelere yönelik aile içi eğitim seminerlerinin devam edeceği öğrenildi.