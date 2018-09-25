“Göç Yolu Elveda Balkanlar” filminin galası Hakkari'de yapıldı

Hakkari'de senaryosunu ve yönetmenliğini Turgut Ural, yapımcılığını Mustafa Şengün'ün üstlendiği "Göç Yolu (Elveda Balkanlar)" filminin galası yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve Hakkari Belediyesi desteğiyle Hakkari Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen 1.Ulusal Film Festivali kapsamında “Elveda Balkanlar Göç Yolu” filminin galası, tüm sanatçı kadrosunun katılımıyla Hakkari'de yapıldı.

Bulvar Caddesi gala programı için trafiğe kapatıldı. Filmin oyuncuları davul zurna ile karşılandı. Vali Cüneyit Orhan Toprak, eşi Funda Toprak ve beraberindekiler filmin oyuncuları ve yöre halkı kol kola girerek davul zurna eşliğinde halay çekti.

Yönetmen Turgut Ural ve oyuncular filmin galasını Hakkari'de yaptıkları için çok mutlu olduklarını, çevresi tamamen değişen bir Hakkari ile karşılaştıklarını ifade ederek misafirperverliklerinden dolayı Hakkarililere teşekkür etti.

Vali Toprak ise, filmin yönetmen ve oyuncularına birer hediye vererek, “Göç Yolu Elveda Balkanlar” filmin galasının Hakkari'de yapıldığı için çok mutlu olduklarını söyledi.

Hakkari'nin her yönüyle çevresinin değiştiğini ifade den Vali Toprak, Hakkari halkına övgüler yağdırarak Hakkari'nin hizmetin en iyisine layık olduğunu belirtti. Hakkari Kültür ve Turizm Müdürü İdris Ağacanoğlu ise, Hakkari'ye gelen filimin kadro ekibine teşekkür etti.

Filimin galasına Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, eşi Dr. Funda Toprak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Hakkari İl Emniyet Müdür Vekili Gürcan Görgülü, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, Ak Parti İl Başkan Emrullah Gür, MHP İl Başkanı Fatih Özbek, Gençlik Spor İl Müdürü Reşit Güldal, Kültür ve Turizm Müdürü İdris Ağacanoğlu ve kurum amirleri ile vatandaşlar katıldı. Filim gösterimi ile gala sona erdi.