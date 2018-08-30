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30 Ağustos 2018 19:04

Goman Dağı’nda 30 Ağustos Zafer Bayramı

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde Mehmetçik ile vatandaşlar, 2071 rakımlı Goman Dağı’nın zirvesine çıkarak Türk bayrakları açtı.

Goman Dağı’nda 30 Ağustos Zafer Bayramı

30 Ağustos 2018 19:04


Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde Mehmetçik ile vatandaşlar 30 Ağustos zafer bayramı etkinlikleri kapsamında Gomane Dağı’na yürüyüş gerçekleştirdi. 34’üncü Hudut Tugay Komutanlığınca düzenlenen etkinlikte Mehmetçik ile vatandaşlar, Şemdinli Kapalı Spor Salonu’nda bir araya geldi. Buradaki etkinliğin ardından gruptakiler ilçe merkezindeki 2071 rakımlı Gomane Dağı’na 3 saatlik yürüyüşün ardından ulaştıkları zirvede dev Türk bayrakları açtı. Dağın zirvesinden bir süre Şemdinli’yi izleyen Mehmetçik ve vatandaşlar, Türkçe ve Kürtçe türküler eşliğinde halaylar çekti. Yürüyüşe 3.Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, 34’üncü Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Raret Kılıç ile AK Parti Şemdinli İlçe Başkanı Fikri Algül, teşkilat üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.


Şemdinli Eski İlçe Başkanı Tahir Saklı, "Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı Gaman Tepesine yürüyerek çıktık. Şemdinli gençliği, asker, polis, memur ve tüm arkadaşlarla burada bir program düzenlenmişti. Tugay Komutanımız sağ olsun ikramlarda bulundular. Şemdinli malumunuz yıllardan beridir, terörün etkisinde bir çok gün ilçenin dışına çıkamamıştır. Burada son dönemlerde huzur ortamını Goman tepesine ve yaylalara çıkabiliyoruz. Bu konuda gerçekten Cumhurbaşkanımıza, İçişleri Bakanımıza ve güvenlik güçlerimize minnettarız. Rabbim bu güzel günleri elimizde almasın. Bu ülkemize zeval vermesin" dedi.




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