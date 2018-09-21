Görme problemli 3. sınıf öğrencisi 3 kez Türkiye birincisi

Hakkâri Şehit Selahattin İlkokulu'nda öğrenim gören ve doğuştan görme problemi bulunan 3. sınıf öğrencisi Aşti Çetin, Vali Cüneyit Orhan Toprak'a teşekkür ziyaretinde bulundu. Hakkâri Şehit Selahattin İlkokulu'nda öğrenim gören ve doğuştan görme problemi bulunan 3. sınıf öğrencisi Aşti Çetin, kendisine mini teleskopik gözlük desteğinde bulunan Vali Cüneyit Orhan Toprak'a teşekkür ziyaretinde bulunarak bundan sonra derslerine daha rahat çalışabildiğini ve çok başarılı olacağını söyledi. Vali Toprak, Okul Müdürü Şükrü Ecer, sınıf öğretmeni Burcu Kaman ve babası İbrahim Çetin ile birlikte kendisini ziyaret eden minik öğrenciyle bir süre sohbet ederek derslerinde başarılar diledi. Daha önce kullandığı teleskopik gözlükle fazla göremediğini ve eski olan bu gözlüğün kendisini oldukça rahatsız ettiğini ifade eden minik öğrenci, durumunun Vali Toprak'a aktarılmasıyla birlikte kendisine yeni ve mini teleskopik bir gözlük alındığını söyledi.

Aşti Çetin, “Daha önce eski model teleskopik bir gözlük kullanıyordum ve bu da beni oldukça rahatsız ediyordu. Kullandığım gözlükle fazla göremiyordum. Derslerime çalışabilmem için babam notlarımı büyük yazı puntolarıyla fotokopi ediyordu ve bu sayede çalışabiliyordum. Ancak Vali amcam sayesinde yeni mini teleskopik bir gözlüğe kavuştum. Bu gözlük sayesinde daha rahat görüyorum. Bundan dolayı da çok mutluyum. Bana bu imkânı sunan Vali amcama teşekkür ediyorum" dedi

2017 yılında okullar arasında yapılan deneme sınavlarında 3 kez Türkiye birincisi olup büyük başarı elde eden 3/A sınıfı öğrencisi Aşti Çetin, kendisine sağlanan yeni gözlük sayesinde derslerine daha rahat bir şekilde çalışarak başarılarına başarı katacağını ifade etti. Önünde hiçbir engel kalmadığını ve artık hiçbir şeyin kendisini durdurmayacağını belirten Çetin, derslerinde çok daha başarılı olacağını belirtti.

Sınıf öğretmeni Burcu Kaman ise, 2017 yılında ülke genelinde okullar arasında gerçekleştirilen deneme sınavlarında 3 kez Türkiye birincisi olan öğrencisi Aşti Çetin'in çok başarılı bir öğrenci olduğunu söyledi. Görme problemi olmasına rağmen sınıf birincisi olan ve deneme sınavlarında büyük başarılar elde eden öğrencisinin daha önce kullandığı teleskopik gözlükle fazla göremediği için derslerine çalışmakta zorlandığını dile getiren Kaman, "Öğrencim derslerde büyüteç ve teleskopik gözlük kullanıyordu. Ancak kullandığı gözlükle fazla göremiyordu. Valimizin sayesinde yeni mini teleskopik bir gözlüğe kavuştu. Artık daha rahat görüyor ve derslerine daha rahat çalışabiliyor" dedi.