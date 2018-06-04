Grup Teylani Hakkari’de konser verdi

Hakkari’deki Ramazan şenlikleri; İstanbul Taksim ve Beyoğlu’nu aratmıyor. İftardan sonra binlerce kişinin akın ettiği şenlikler huzur ve güven içerisinde davam ediyor. Kentin en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi üzerinde Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve her akşam değişik sanatçıların sahne aldığı Ramazan şenliğinde, bu defa ise Grup Teylani İlahi Grubu sahne alarak, Türkçe ve Kürtçe ilahiler seslendirdi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Grup Teylani konseri, vatandaşlara unutulmaz anlar yaşattı.