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04 Haziran 2018 09:47

Grup Teylani Hakkari’de konser verdi

Hakkari Belediyesi tarafından organize edilen Ramazan etkinlikleri kapsamında birçok ilahi albümü ile gündeme gelen Grup Teylani konser verdi.

Grup Teylani Hakkari’de konser verdi

04 Haziran 2018 09:47


Hakkari’deki Ramazan şenlikleri; İstanbul Taksim ve Beyoğlu’nu aratmıyor. İftardan sonra binlerce kişinin akın ettiği şenlikler huzur ve güven içerisinde davam ediyor. Kentin en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi üzerinde Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve her akşam değişik sanatçıların sahne aldığı Ramazan şenliğinde, bu defa ise Grup Teylani İlahi Grubu sahne alarak, Türkçe ve Kürtçe ilahiler seslendirdi.


Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Grup Teylani konseri, vatandaşlara unutulmaz anlar yaşattı.




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