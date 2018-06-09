Grup Tillo sınırda konser verdi

Çukurca Kaymakamlığının organizesinde Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında her akşam değişik sanatçıların yer aldığı etkinliklerde bu defa da Grup Tillo konser verdi. Çukurca Hükümet Konağı önünde sahne alan Grup Tillo Türkçe ve Kürtçe tasavvufi parçalarla ilçe sakinlerine muhteşem bir gece yaşattı. Konsere İlçe Kaymakamı Temel Ayca, İlçe Emniyet Müdürü Oktay Kapsız, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Keskin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ceyhan Doğan ve çok sayıda ilçe sakini katıldı. Gece geç saatlere kadar devam eden konsere ilçe sakinleri büyük ilgi gösterdi. Grup Tillo bu güzel organizasyondan dolayı Kaymakam Temel Ayça’ya teşekkür etti.