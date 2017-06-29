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29 Haziran 2017 17:45

Güvenlik korucusu, arkadaşının silahından yanlışlıkla çıkan kurşunla şehit oldu

Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Büyükçiftlik Beldesi’nde görev yapan 34 yaşındaki güvenlik korucusu İsa Er, arkadaşının silahından yanlışlıkla çıkan kurşunla şehit oldu.

Güvenlik korucusu, arkadaşının silahından yanlışlıkla çıkan kurşunla şehit oldu

29 Haziran 2017 17:45


Edinilen bilgiye göre, ilçeye yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan Büyükçiftlik Beldesi’nde güvenlik korucusu olarak görev yapan İsa Er, dün gece nöbet tuttuğu sıralarda başka bir noktada görev yapan arkadaşının silahından yanlışlıkla çıkan kurşunla ağır yaralandı. Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılan Er, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Er için Büyükçiftlik Beldesi’nde yapılan cenaze törenine Yüksekova Belediye Başkan Vekili ve Kaymakam Mahmut Kaşıkçı, 3’üncü Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Metin Tokel, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Kurdoğlu, Büyükçiftlik Beldesi Belediye Başkanı Rüştü Zeydan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehit Güvenlik Korucusu Er, edinilen duaların ardından, gözyaşları içerisinde beldedeki mezarlıkta toprağa verildi.




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