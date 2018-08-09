Merkez Hacı Sait Camii’nde gerçekleştirilen Kur’an ziyafetine ildeki hacı adayları ve kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı. Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışmasında bölge birincisi seçilen Çergez Abdulkadir Deniz ile Hacı Sait Camii din görevlileri tarafından okunan aşr-ı şerifler, katılımcıların memnuniyetine vesile oldu. Program aralarında dillendirilen ilahilerden dolayı hacı adaylarının duygulandığı gözlendi.

Program sonunda kürsüye çıkan Van 3. Kafile Başkanı Faruk Gürbüz, hac ibadetinin önemi ve farziyeti hakkında kısa bilgilendirme yaptıktan sonra, milletimizin bekası ile birlik ve beraberliği, memleketimizin huzur ve refahı, İslam aleminin kurtuluş ve ıslahı için dua ve niyazda bulundu.