Hacı Tansu’nun "Hakkari Dağları" söyleşileri devam ediyor

Uzun yıllardır Hakkari’de dağcılık yapan ve fotoğraf çeken dağcı fotoğrafçı Hacı Tansu; İzmir, Bodrum ve Bursa’da spor kulüpleri, fotoğraf dernekleri, doğa severler ve gurbette olan Hakkarililerle bir araya geldi. Bu buluşmada gelen davetlilere Hakkari dağları, yaşamı ve doğası tanıtıldı. Önümüzdeki günlerde Adana ve Mersin illerine davet üzerine gidecek olan Tansu, bu illerde Hakkari dağlarını, doğa sporları potansiyelini, dağcılık rotalarını dağcılarla paylaşacak. Aynı söyleşide "Hakkari Dağları" kitabı da meraklılarıyla buluşturulacak.