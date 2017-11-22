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22 Kasım 2017 11:27

Hacı Tansu’nun "Hakkari Dağları" söyleşileri devam ediyor

Dağların kenti Hakkari’nin dağları, doğası ve doğa sporları alanında tanıtımlarına devam eden dağcı fotoğrafçı Hacı Tansu, son çıkardığı "Hakkari Dağları ve Doğa Sporları Rotaları" kitabının imza günleri ve "Hakkari Dağları" konulu söyleşileri için değişik illerden davetler almaya devam ediyor.

Hacı Tansu’nun

22 Kasım 2017 11:27


Uzun yıllardır Hakkari’de dağcılık yapan ve fotoğraf çeken dağcı fotoğrafçı Hacı Tansu; İzmir, Bodrum ve Bursa’da spor kulüpleri, fotoğraf dernekleri, doğa severler ve gurbette olan Hakkarililerle bir araya geldi. Bu buluşmada gelen davetlilere Hakkari dağları, yaşamı ve doğası tanıtıldı. Önümüzdeki günlerde Adana ve Mersin illerine davet üzerine gidecek olan Tansu, bu illerde Hakkari dağlarını, doğa sporları potansiyelini, dağcılık rotalarını dağcılarla paylaşacak. Aynı söyleşide "Hakkari Dağları" kitabı da meraklılarıyla buluşturulacak.




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