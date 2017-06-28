Hakkari 12 Dev Adam Basketbol Okulundan bir başarı daha

Açıklamalarda bulunan Aktaş, mayıs ayında Bodrum’da yapılan 12 DABO Basketbol Okulları Türkiye Finallerine seçilerek şampiyonaya çağrılan Hakkarili oyunculardan Mustafa Ali Mutlu ile Beytullah Korkmaz’ın göstermiş oldukları yüksek performans ve etkileyici oyunları sonunda Doğa Koleji Basketbol Takımında oynamaları karşılığında tam burslu eğitim teklifi aldığını belirtti. Yakup Aktaş, 12 Dev Adam Basketbol Okulu yaz dönemi çalışmaları için yeni öğrencilerin alınacağı ve alınacak öğrenci sayısının sınırlı olduğunu kaydederek, kayıt yapmayı düşünen velilerin bir an önce başvurularını yapmalarını istedi.