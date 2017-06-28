Diğer
Kategoriler
28 Haziran 2017 10:46

Hakkari 12 Dev Adam Basketbol Okulundan bir başarı daha

Türkiye Basketbol Federasyonu Hakkari İl Temsilcisi Yakup Aktaş, iki oyuncusunun Doğa Koleji Basketbol Takımında oynamaları karşılığında tam burslu eğitim teklifi aldığını söyledi.

Hakkari 12 Dev Adam Basketbol Okulundan bir başarı daha

28 Haziran 2017 10:46


Açıklamalarda bulunan Aktaş, mayıs ayında Bodrum’da yapılan 12 DABO Basketbol Okulları Türkiye Finallerine seçilerek şampiyonaya çağrılan Hakkarili oyunculardan Mustafa Ali Mutlu ile Beytullah Korkmaz’ın göstermiş oldukları yüksek performans ve etkileyici oyunları sonunda Doğa Koleji Basketbol Takımında oynamaları karşılığında tam burslu eğitim teklifi aldığını belirtti. Yakup Aktaş, 12 Dev Adam Basketbol Okulu yaz dönemi çalışmaları için yeni öğrencilerin alınacağı ve alınacak öğrenci sayısının sınırlı olduğunu kaydederek, kayıt yapmayı düşünen velilerin bir an önce başvurularını yapmalarını istedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER HAKKARİ HABERLERİ
HAKKARİ HAVA DURUMU
34
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    34°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    31°C
HAKKARİ NAMAZ VAKİTLERİ
  • 4 ŞEVVÂL 1438
  • 28 Haziran 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :02:33
  • Güneş :04:39
  • Öğle :12:19
  • İkindi :16:12
  • Akşam :19:38
  • Yatsı :21:27
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!