Hakkari 15 Temmuz şehitlerini anma programı

Çölemerik Meslek Yüksekokulunun yemekhanesinde düzenlenen “15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Programına” Hakkari Vali Yardımcısı Bekir Abacı, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Edip Alan ve üniversite personeli katıldı. İl Müftülüğüne bağlı imamlar tarafından sala okumasının ardından program saygı duruşu ve İstiklal Marşı, Kur’an-ı Kerim tilaveti, 15 Temmuz temalı sinevizyon gösterimiyle ve mevlit-i şerif okunmasıyla devam etti.

Burada günün anlam ve önemine binaen bir konuşma yapan Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, programa katılan herkese teşekkür ederek, ‘Şehitlik mertebesine ulaşan cesur şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz. İslam dünyası yıllar boyunca kendi içindeki ve dışındaki birçok düşmanla mücadele ederek günümüzdeki yerini oluşturmuş ve korumuştur. Dinimiz üzerinden politikalar yürütüp insanların saf ve temiz duygularını kullananlar. tarih boyunca yaptıklarınıı bedelini kat kat ödemişlerdir. İslamiyet ve din adına etrafta insanlar toplayanlar. çirkin hedeflerinin karşısında kahraman bir toplumun olduğunu hesaplayamamışlar. 15 Temmuz gecesi: ülkemizin büyük bir ihanetle karşılaştığı. aziz milletimizin Amerika’da yönetilen darbe planını bir gecede bozguna uğrattığı gün olarak tarihe geçen gecedir. Bu gece üzerine çok şey söylendi ve söylenmeye devam edecek. Sinsi sinsi örülen tezgah. düşmanların başına hamdolsun ki yıkılmıştır. Aziz milletimiz 15 Temmuz gecesi tıpkı Çanakkale’de ve İstiklal Savaşı’nda atalarının yaptığı gibi bu coğrafya, bu bölge, bu din ve bu devlet söz konusu olduğunda içteki ve dıştaki bütün düşmanlarına tek yürek olarak vatanı sahiplenme konusundaki kararlığını bir kez daha ortaya koymuştur. Bu millet bütün dünyaya topraklarını nasıl koruduğunu haykırmış ve göstermiştir” diye konuştu.

Konuşmanın ardından program verilen yöresel yemek ikramıyla son buldu.