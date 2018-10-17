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Hakkari 2.Ters Lale Festivali etkinlikleri

Hakkari Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 2.

Ters Lale Kültür, Sanat, Spor ve Kitap Festivali etkinlikleri "1. Hakkari Okur-Yazar buluşmaları” ile başladı.


Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen “Okur-yazar buluşmaları” adlı programa yazarlar İdris Akdin, Zennure Erik, Yaşar Kaplan ve Mikail Türker Bal katıldı. Değişik okullardaki öğrencilerle bir araya gelen yazarlar anılarını ve yazdıkları kitaplar hakkında bilgiler verdiler. 2016 yılında yazdığı 241 sayfalık “Ase” adlı roman kitabı ile gündeme gelen ve ünlü sanatçı Gülben Ergen'nin Hakkari'deki evinde ziyaret ettiği evli iki çocuk annesi genç yazar Zennure Erik ailesi ile birlikte programa katıldı. Burada sunum yapan Yazar Erik “Ase” adlı kitabı ile yazarlık deneyimlerini öğrencilerle paylaştı.


Programa Hakkari Kültür ve Turizm Müdürü İdris Ağacanoğlu, Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) Hakkari İl Temsilcisi Naci Ertunç, dağcı Av. Turgut Besi ve çok sayıda öğrenci katıldı.


Yazar buluşmalarını Atatürk Kültür Merkezinde 20 Ekim tarihine kadar devam edeceği belirtildi.

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