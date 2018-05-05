Hakkari Ak Parti aday adayları tanım ve temayül yoklaması yaptı

Ticaret ve Sanayi Odası (HATSO) konferans salonunda düzenlenen Ak Parti Hakkari İl Başkanlığı aday adayları tanıtım ve temayül yoklamasına Elazığ Milletvekili İnsan Hakları Komisyon Başkanı Ömer Serdar, Gümüşhane Milletvekili Hacı Osman Akgül, Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK üyesi Halil İbrahim Algöz, Ak Parti il Başkanı Emrullah Gür, Başkan Yardımcısı Turan Şimşek ile 37 aday adayı katıldı. Yoğun ilginin yaşandığı tanıtım ve temayül yoklaması toplantısında onlarca davetli ayakta programı izledi. Burada konuşan Elazığ Milletvekili İnsan Hakları Komisyon Başkanı Ömer Serdar, "Türkiye’de ilkleri gerçekleştiren Ak Parti kadroları olarak 24 Haziran’da gerçekleştireceğimiz seçiminin Türkiye içinde bir ilk olacağını burada belirtmek istiyorum. AK Parti kadroları ve tüzüğüne baktığınız zaman, hükümet programına baktığınızda iki şeyi görürsünüz. Biri demokratikleşme ikincisi ise kalkınma. 16 yıllık süreç içerisinde uygulamalarımıza baktığımızda demokratikleşme konusunda Ak Parti hükümeti ve kadrolarının özellikle devleti geçmiş hataları ile yüzleştirerek anayasa değişiklik paketlerini hazırladı ve kanunlarda önemli değişiklikler yaptı. Temel hak ve özgürlükler konusunda ciddi mesafeler alındı” şeklinde konuştu.

Milletvekili aday adayının temayül yoklamasında alınan sonucun genel başkan nezdinde değerlendireceğini de belirten Serdar, komisyonu karar vereceği 3 adayın burada belirleneceğini söyledi. 37 aday adayından üçünün seçileceğini belirten Serdar, buradaki temayül yoklamasında üyelerin 3 milletvekili seçileceği için 3 tercih haklarının olacağını, 2 veya 4 tercih yapmaları halinde ise oylarının iptal edileceğini ve mühürsüz pusulaların ise sayılmayacağını belirtti. Seçilmeyenlerin de tekrar yanlarında yer alacaklarından hiçbir kuşkusu olmadığını belirten milletvekili Serdar, buradaki atmosferi görünce çok duygulandığını belirterek Hakkarililere teşekkür etti.

Milletvekili aday adaylarının isimlerinin tek tek okunup sahneye davet edilmesi ve çekilen hatıra fotoğraflarını ardından temayül yoklaması oy kullanma işlemi basına kapalı olarak devam etti.