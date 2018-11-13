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Hakkari Bağlarda asfalt çalışması sürüyor

Hakkari Belediye Başkanlığı tarafından Bağlar Mahallesi ara bağlantılarında başlattığı asfalt çalışmaları devam ediyor.


Yaz ayları boyunca hummalı bir çalışma başlatan Hakkari Belediyesi, birçok mahalleye yolunu asfalta kavuşturdu. Bölgede meydana gelen olaylardan dolayı göç eden ailelerin çoğunlukta bulunduğu Bağlar Mahallesi yolu ise ilk defa asfalta kavuştu. Belediye Başkanı Cüneyt Epcim, Başkan Yardımcısı Erhan Korkmaz, Bağlar mahallesi ara bağlantılarında devam eden asfalt çalışmalarını yerinde inceleyip teknik ekipten bilgi aldı.


Başkan Epcim'i görünce hemen yanlarına koşan mahalle sakinleri, çalışmalardan dolayı başkan Epcim ve ekibine teşekkür ettiler.

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