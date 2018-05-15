Hakkari Barosundan İsrail vahşetine kınama

Adliye binası önünde toplanan Hakkari Baro Başkanlığı avukatları adına açıklama yapan Baro Başkanı Av. Zeydin Kaya, işgalci İsrail’in kurulduğu günden bugüne kadar pervazsız bir şekilde Filistin halkının toprağını işgal ettiği ve Kudüs’e haksız bir şekilde saldırılar düzenlediğini söyledi. Kaya, “En son dün ABD, Kudüs şehrine büyükelçiliğinin taşımasıyla bu işgal girişimine açık bir şekilde İsrail’in yanında yer almıştır. ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasından cesaret alan işgalci İsrail, dün daha önce yaptığından daha fazla işgaline devam ederek vahşetlerine bir vahşet daha ekleyerek Kudüs halkına bombalar yağdırarak, gerçek kurşunlar sıkarak 59 Filistinli kardeşimizi şehit etmiştir, 2 bin 800 civarında kardeşimiz ise yaralanmıştır. Biz öncelikle rahmete giden kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Yaralılara da acil şifalar diliyoruz. İsrail bu vahşete devam ederken, peki medeni dünya dediğimiz batı ne yapıyordu? Geçtiğimiz haftalarda demokrasi ve özgürlüklerin beşiği dediğimiz Fransa’da kendisine aydın ve gerçekte cahil olduğu ortaya çıkan bir grup insan bir araya gelerek, Kur’an-ı Kerim’e dil uzatmışlardır. Güya Kur’an-ı Kerim’in içinde bazı ayetlerin çıkartılması gerektiği ve bu şekilde Kur’an-ı Kerim’in tahrip edilmesi gerektiğini beyan etmişlerdir. Biz bu beyana açık bir şekilde ihtiraz ediyoruz ve onların cahil olduğunu beyan ediyoruz. Bu insanların cahil olduğunu bütün dünyaya ilan ediyoruz. Biz de Kur’an-ı Kerim’in değişmeyeceğini ve kıyamete kadar kalacağını söylüyoruz. Bunu dile getiren insanlar ikiyüzlüdür. Çünkü İsrail vahşeti devam ederken ses çıkartmayan Avrupa, kutsal kitabımıza bu şekilde dil uzatıyor. İsrail’in vahşetini reddediyor ve dünkü vahşeti lanetliyoruz” dedi.