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23 Ağustos 2018 14:12

Hakkari belediyesi çocuk şenliği düzenledi

Hakkari Belediye Başkanlığı Kurban bayramı nedeniyle çocuk şenliği düzenliyor.

Hakkari belediyesi çocuk şenliği düzenledi

23 Ağustos 2018 14:12


Kentin değişik mahallelerinde çocuk ve aile parkları hizmete geçiren Hakkari Belediye Başkanlığı Kurban bayramı nedeniyle de çocuklara özel şenlik düzenliyor. Yöre halkına çifte bayram yaşatan belediye yetkilileri, düzenledikleri çocuk şenliğine tüm çocukları devam etti. Süperiz hediyelerinde vereceği şenlik çocukları şimdiden sevindirmeye başladı. Belediye yetkilileri,"23-24 Ağustos Perşembe ve Cuma günü saat 17:00-22:30’da Merzan Futbol Sahasında yapılacak olan çocuk şenliğine tüm çocuklar davetlidir. Çocuk şenliğinde ayrıca çocuklara değişik hediyeler verilecektir" derildi.




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