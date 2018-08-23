Hakkari belediyesi çocuk şenliği düzenledi

Kentin değişik mahallelerinde çocuk ve aile parkları hizmete geçiren Hakkari Belediye Başkanlığı Kurban bayramı nedeniyle de çocuklara özel şenlik düzenliyor. Yöre halkına çifte bayram yaşatan belediye yetkilileri, düzenledikleri çocuk şenliğine tüm çocukları devam etti. Süperiz hediyelerinde vereceği şenlik çocukları şimdiden sevindirmeye başladı. Belediye yetkilileri,"23-24 Ağustos Perşembe ve Cuma günü saat 17:00-22:30’da Merzan Futbol Sahasında yapılacak olan çocuk şenliğine tüm çocuklar davetlidir. Çocuk şenliğinde ayrıca çocuklara değişik hediyeler verilecektir" derildi.