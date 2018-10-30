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Hakkari Belediyesi çocukları sevindirdi

Hakkari Belediye Başkanlığı, ’Çocuk Oyun ve Kültür Merkezi’ projesi kapsamında cumhuriyetin 95.

Hakkari Belediye Başkanlığı, 'Çocuk Oyun ve Kültür Merkezi' projesi kapsamında cumhuriyetin 95. yıl etkinlikleri nedeniyle çocuklar yönelik mega şişme oyun parkı etkinliği düzenledi.


Merzan Futbol Sahasında düzenlenen mega şişme oyun parkı etkinliğine çocuklar aileleri ile birlikte yoğun ilgi gösterdi. Burada oynamanın sevincini yaşayan çocukların aileleri bu güzel etkinlikten dolayı belediye yetkililerine teşekkür ettiler.

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