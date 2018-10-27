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Hakkari Belediyesi “Halk Koşusu” düzenledi

Hakkari Belediyesi şehirde vatandaşlara sosyal yaşam alanları oluştururken aynı zamanda sosyal faaliyetlerde bulunuyor.

Hakkari Belediyesi düzenlediği “Spor ve Kültür Şenliği” ile “Halk Koşusu” düzenledi.


Hakkari Belediyesinin düzenlediği “Spor ve Kültür Şenliği” programı kapsamında Hakkari'de “Halk Koşusu” etkinliği yapıldı. Şehrin Dağgöl Mahallesi Medeni Sancar Kavşağından başlayıp Çevre Yolu Çölemerik Caddesi üzerinden Hakkari Belediye Başkanlığı önüne kadarki 1500 metrelik koşu kulvarına kentte her yaştan vatandaş katılım sağladı. Kıyasıya mücadelenin olduğu Halk Koşusunda dereceye girenlere ödülleri, Hakkari Belediyesi'nin önümüzdeki günlerde hizmete açacağı Kent Park'ın açılış töreninde verileceği belirtildi. Yarışmada birinci gelen Adem Aşur ise bu etkinliği düzenleyen belediye ye teşekkür ederek, düzenlenen halk koşusunun Hakkari ve sporunun tanıtımı için çok önemli olduğunu söyledi.

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