Hakkari belediyesi karla mücadeleye hazır

Hakkari Belediye Başkanlığı yetkilileri, vatandaşların kış şartlarından en az şekilde etkilenmesi için teknik ekipman, personel ve lojistik destek ihtiyaçlarını belirleyerek gerekli önlemleri aldığı ifade ettiler. Hakkari'nin 15 değişik mahallesinde yürütülecek olan karla mücadele çalışmalarında, 3 loder, 5 kazıcı yükleyici, 2 greyder, 5 kamyon, 2 pikap, 1 tuzlama aracı ve 28 personelle kar ve zorlu hava şartlarıyla mücadele için görev başında olacakları belirtildi.