Hakkari Belediyesinden dekoratif ve aydınlatmalı korkuluklar

İçme suyu, asfalt, kanalizasyon, desenli yürüyüş yolları, çocuk oyun grupları, prestij caddeler, dekoratif aydınlatmalar, kent park ve kentin görünümünü değiştiren birçok hizmete imza atan Hakkari Belediyesi, bir ilke daha imza attı. Hakkari Belediyesi tarafından Bulvar Caddesi'ne yerleştirilen dekoratif ve özel aydınlatmalı korkuluklar, çarşı merkezine ayrı bir görünüm kattı.

Işıl ışıl görünümü ile Hakkari'nin büyük şehirleri aratmadığını belirten vatandaşlar, bu güzel hizmetlerden dolayı belediye yetkililerine teşekkür ettiler.