Hakkari Belediyesinden hummalı çalışma

Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, yardımcıları Erhan Okay ve Mehmet Kızılkaya ile birlikte Hakkari-Van karayolu üzerinde yapılan yol, istinat duvarı ve kaldırım çalışmalarını yerinde denetlediler. Şehir girişindeki Seresola ile Tekser mevkileri arasında yapılan yol, duvar ve kaldırım çalışmalarını denetleyerek incelemelerde bulunan Başkan Vekili Epcim, kent genelinde birçok noktada çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Hakkarili vatandaşlar ise, belediyenin başlatmış olduğu çalışmaların memnuniyet verici olduğunu belirterek, kent merkezini yaşanır bir hale getirdikleri için kendilerine teşekkür ettiler.