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28 Kasım 2017 17:35

Hakkari Belediyesinden içme suyu çalışması

Hakkari Belediye Başkanlığı, sondaj çalışmaları sonucunda elde edilen içme suyu kaynağının mevcut şehir şebeke hattına dahil edilmesi için çalışma başlattı.

Hakkari Belediyesinden içme suyu çalışması

28 Kasım 2017 17:35


Hakkari Belediye Başkanlığı, mevcut içme suyu kaynaklarına ilave su kaynaklarının kazandırılmasına yönelik başlattığı çalışmalar kapsamında 2017 yılı içerisinde Otluca köyündeki 6 noktada yapmış olduğu sondaj çalışmaları sonucu toplamda elde edilen 80 lt/sn yeni içme suyu kaynağını şehrin mevcut içme suyu şebekesine bağlanması için çalışma başlattı.


Belediye Başkan Vekili Cüneyit Epcim, çalışmaları yerinde inceleyip teknik ekiplerden bilgi aldı.


Sondaj çalışmaları sonucu elde edilen suyun şehirde 40 bin nüfusun günlük su ihtiyacını karşılayabileceği belirtilirken, bağlantı çalışmalarının tamamlanması ile yeni içme suyu kaynaklarının şehir şebekesine dahil edileceği bildirildi.




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