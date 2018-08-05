Diğer
Kategoriler
05 Ağustos 2018 12:10

Hakkari Belediyesinden park yapımı

Hakkari Belediye Başkanlığı tarafından Merzan Mahallesi’ne modern bir parkın yapılması için çalışmalar başlatıldı.

Hakkari Belediyesinden park yapımı

05 Ağustos 2018 12:10


Berçelan Mahallesi’nde başlatılan modern park çalışmasının ardından bir müjde de Merzan Mahallesi için geldi. Hakkari Belediye Başkanlığı ekipleri tarafından Merzan Mahallesi’nde inşa edilecek olan parkta; modern kamelyalar, dekoratif aydınlatmalar, mega çocuk oyun grubu, modern oturma bankları ve modern peyzaj mimarisi yer alacak.


İlk defa tam donanımlı parka kavuşacak olan Merzan Mahallesi sakinleri, parkın hizmete girmesini sabırsızlıkla beklediklerini ifade ederek, bu çalışmalardan dolayı belediye başkanlığı yetkililerine teşekkür ettiler.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER HAKKARİ HABERLERİ
HAKKARİ HAVA DURUMU
32
°
C
Az Bulutlu
  • Pazar
    Az Bulutlu
    32°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    35°C
  • Salı
    Sıcak
    35°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç