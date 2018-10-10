Hakkari Belediyesinden yol asfaltlama çalışması

Kentin birçok mahallesini asfalta kavuşturan Hakkari Belediyesi, çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Kış ayları gelmeden önce hummalı bir çalışma başlatan belediye ekipleri, Merzan Mahallesi'nde de asfalt çalışması başlattı.

Birçok okul ve Durankaya beldesi alternatif yolunun da geçtiği Merzan Mahallesi'nde başlatılan asfalt çalışmaları, mahalle sakinlerini sevindirdi. Asfalta kavuşacakları günü sabırsızlıkla beklediğini ifade eden mahalle sakinleri, bu çalışmalardan dolayı belediye yetkililerine teşekkür ettiler.

Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim ve beraberindeki teknik ekip de, Merzan Mahallesi'nde devam eden çalışmaları yerinde denetleyerek, mahalle sakinleri ile bir süre sohbet ettiler.