Hakkari belediyesine şenlik teşekkürü

Hakkari Belediye Başkanlığı tarafından kentin en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi üzerinde Ramazan Şenlikleri adı altında düzenlediği etkinlikleri vatandaşlar şimdiden özlemeye başladı. Ramazan ayını bitmesi ile birlikte caddelerin sessizliği büründüğü kent merkezinde vatandaşlar Ramazan gecelerini aramaya başladı. Ramazan ayının huzur ve güven içerisinde geçtiğini belirten vatandaşlar, bu muhteşem geceleri özlediklerini ifade ettiler. Aileleri ile birlikte sahur vaktine kadar dolaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını anlatan vatandaşlar mübarek ayın sona ermesiyle birlikte kenti sessizliğe kapladığını söylediler.

"Hakkari belediyesine Ramazan ayı teşekkürü"

Hakkari’ye Ramazan ayı boyunca unutulmaz geceler yaşatan Hakkari Valiliği ve Belediye Başkanlığına teşekkür eden vatandaşlar bu tür etkinliklerin devamını dilediler. Vatandaşlar, ”Ramazan geceleri belediyemiz sayesinde batı kentlerini aratmadı. Sosyal paylaşım sitelerinde Hakkari’yi gören birçok kişi burası Hakkari mi değimli yorumları yapmaya başlamışlardı. Düzenlenen şenliklerde her akşam değişik sanatçılar sahne alıyordu ve akabinde herkes gece geç saatlere kadar çarşı merkezinde dolaşmanın mutluluğunu yaşıyordu. Hakkari’nin Ramazan gecelerine Valimiz Cüneyit Orhan Toprak, Belediye Başkan Vekilimiz Cünyet Epcim başta olmak üzere bütün protokol üyeleri aileleri ile birlikte halkla iç içi oldular. Bizlere güzel bir Ramazan ayı yaşatan ve emeği geçen belediye başkanımıza serhat şehri Hakkari’de yaşayanlar olarak teşekkür ediyoruz. Valimiz ve belediye başkanımızdan bu tür etkinliklerin Ramazan ayı sonrasında da devam etmesi temennisinde bulunuyoruz” şeklinde konuştular.