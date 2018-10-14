Hakkari Belediyesinin hizmet ağı sürüyor

Hakkari Belediye Başkanlığı tarafından kent genelinde başlatılan çalışmalar, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanıyor. Hakkari Belediye Başkanı Cüneyt Epcim, Başkan Yardımcısı Erhan Okay ve beraberindeki teknik ekip ile çalışmaları yerinde denetledi. İlk olarak Gazi Mahallesi'nde yol güvenliğinin sağlanması için yapılan genişletme ve düzenleme çalışmalarını inceleyen Başkan Epcim, daha sonra Yukarı Merzan Mahallesin'deki mesleki liseler ve yurt güzergahında öğrencilerin ulaşım güvenliği ve kolaylığı için yapılan yol asfaltla çalışmaları ve çocuk oyun grubu kurma çalışmalarını denetledi. Bağlar Mahallesi'nde ilk defa yapılan yol asfaltlama çalışmasını da inceleyen Epcim, vatandaşların sorun ve sıkıntılarını dinledi.

Tarihte ilk defa mahalle yollarının asfalta kavuştuğunu ifade eden Bağlar Mahalle Muhtarı Ramazan Sevi, bunun mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, belediye yetkililerine teşekkür etti.