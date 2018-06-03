Hakkari bu sene doğalgaza kavuşuyor

Vatandaşların yıllardır özlemini çektiği doğalgaz çalışmaları, Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) tarafından yapılan ihale sonrası bölgenin zorlu coğrafi koşullarına rağmen tüm hızıyla devam ediyor. Geçen yıl Van’ın İpekyolu ilçesine bağlı Erçek Mahallesi’nde başlatılan 203 kilometrelik hattın 110 kilometresi tamamlandı. Geriye kalan 93 kilometrelik kısmın ise bu yıl içerisinde tamamlanarak test aşamalarının bitirilmesi hedefleniyor.

"Hakkari’yi temiz havaya kavuşturacağız"

BOTAŞ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan ihale neticesinde doğalgaz çalışmalarının il merkezi sınırlarına geldiğini söyleyen Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, ’’Bir diğer ihale de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından tamamlanmış olup şehir içerisinde müteahhit firma, dağıtım şirketi olarak çalışmalarına başladı" dedi.

Hakkari’nin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2017 verilerine göre Türkiye’nin en kirli havaya sahip kentlerinden olduğunu anlatan Epcim; "Bu çalışmalarla Hakkari’mizi temiz bir havaya kavuşturmuş olacağız. Doğalgazın Hakkari’yi modern bir kent yapma noktasında önemli bir katkı sağlayacağını düşünüyoruz. 2017 yılında Başbakanımızın müjdelediği doğalgazı 2018 yılı Ekim-Kasım itibarıyla Hakkari’ye getirmiş olacağız. Bunun da mutluluğu içerisindeyiz’’ diye konuştu.