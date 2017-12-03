Hakkari çarşısı fırça ve çekpaslarla temizlendi

Havaların iyi gitmesini fırsat bulan Hakkari Belediye Başkanlığı kentin değişik noktalarında, asfalt, istinat, yeşillendirme, kaldırım, orta refüj, peyzaj çalışması ve caddelere yeni çöp konteynırları kurmaya devam ediyor.

Çarşı merkezindeki kaldırım ve peyzaj çalışmalarının tamamlanmasının ardından itfaiye ekipleri harekete geçti. İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, caddeleri baştan sona kadar yıkayarak, esnafların cam ve kepenklerini de toz ve çamurdan temizledi. Yapay çimlerin yerleştirildiği orta refüjleri de tazyikli suyla yıkayan belediye ekiplerinin çalışması vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı. Çöp ve çamurları üst üste toplayarak kent dışına çıkartan itfaiye ekipleri, asfalta kavuşan caddelerde biriken suyu ise fırça ve çekpaslarla temizlediler. Çalışmaları yakında takip eden vatandaşlar da caddelerde bekleme yaparak bir süre çalışmaları izlediler. Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Okay, İtfaiye Müdürü Bülent Keskin, ekiplerin başında biran olsun ayrılmayarak kısa sürede çarşı merkezine güzel bir görünüme kavuşturdular. Hakkarili vatandaşlar ise çalışmaları takdirle karşıladıklarını belirterek, "Keşke geçen 10 yılımızı kepenk kapatmalarla değil böyle güzel hizmetlerle geçirseydik. Bu çalışmalardan dolayı belediye başkanlığına teşekkür ediyoruz" dediler.

İtfaiye Müdürü Bülent Keskin, belediye başkanlığının güzel kapsamlı çalışmalarından sonra caddelerde çalışma başlattıklarını belirterek, ”Başkanımız Hakkari modern caddelere kavuşturdu ve çalışmalar kent genelinde davam ediyor. Vatandaşlarımız daha temiz bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmeleri için temizlik yapıyoruz. 4 araç 12 itfaiye personeli belediye başkan yardımcımız Erhan Okay, temizlik ekibi, zabıta ekibi ile beraber kapsamlı olarak caddeleri tazyikli suyla yıkadık” dedi.