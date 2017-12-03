Diğer
Kategoriler
03 Aralık 2017 14:17

Hakkari çarşısı fırça ve çekpaslarla temizlendi

Hakkari Belediye Başkanlığı İtfaiye Müdürlüğü ekipleri kentin caddelerini tazyikli suyla yıkarken işçilerde biriken suyu fırça ve çekpaslarla çekerek temizlik çalışmalarını tamamladı.

Hakkari çarşısı fırça ve çekpaslarla temizlendi

03 Aralık 2017 14:17


Havaların iyi gitmesini fırsat bulan Hakkari Belediye Başkanlığı kentin değişik noktalarında, asfalt, istinat, yeşillendirme, kaldırım, orta refüj, peyzaj çalışması ve caddelere yeni çöp konteynırları kurmaya devam ediyor.


Çarşı merkezindeki kaldırım ve peyzaj çalışmalarının tamamlanmasının ardından itfaiye ekipleri harekete geçti. İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, caddeleri baştan sona kadar yıkayarak, esnafların cam ve kepenklerini de toz ve çamurdan temizledi. Yapay çimlerin yerleştirildiği orta refüjleri de tazyikli suyla yıkayan belediye ekiplerinin çalışması vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı. Çöp ve çamurları üst üste toplayarak kent dışına çıkartan itfaiye ekipleri, asfalta kavuşan caddelerde biriken suyu ise fırça ve çekpaslarla temizlediler. Çalışmaları yakında takip eden vatandaşlar da caddelerde bekleme yaparak bir süre çalışmaları izlediler. Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Okay, İtfaiye Müdürü Bülent Keskin, ekiplerin başında biran olsun ayrılmayarak kısa sürede çarşı merkezine güzel bir görünüme kavuşturdular. Hakkarili vatandaşlar ise çalışmaları takdirle karşıladıklarını belirterek, "Keşke geçen 10 yılımızı kepenk kapatmalarla değil böyle güzel hizmetlerle geçirseydik. Bu çalışmalardan dolayı belediye başkanlığına teşekkür ediyoruz" dediler.


İtfaiye Müdürü Bülent Keskin, belediye başkanlığının güzel kapsamlı çalışmalarından sonra caddelerde çalışma başlattıklarını belirterek, ”Başkanımız Hakkari modern caddelere kavuşturdu ve çalışmalar kent genelinde davam ediyor. Vatandaşlarımız daha temiz bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmeleri için temizlik yapıyoruz. 4 araç 12 itfaiye personeli belediye başkan yardımcımız Erhan Okay, temizlik ekibi, zabıta ekibi ile beraber kapsamlı olarak caddeleri tazyikli suyla yıkadık” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER HAKKARİ HABERLERİ
HAKKARİ HAVA DURUMU
14
°
C
Az Bulutlu
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    14°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    6°C
  • Çarşamba
    Kar Yağışlı
    6°C
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    1°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç