Hakkari cilo rafting takımı şampiyona yolunda

Hakkari'nin ilk ve tek rafting takımı olan Cilo Rafting Takımı günlerdir Zap Nehri Çimenli köyü Kanireş mevkiinde çalışmalarını sürdürdü. Farklı kategorilerde altı ayrı takım halinde yarışacak olan takımlar müsabaka hazırlıklarını tamamladılar. 12 gün süren şampiyona hazırlıklarının son gününde akşam yemeğinde basın ile bir araya geldiler. Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Kulüp Başkanı Hacı Tansu, Hakkari adına katılacakları Türkiye Şampiyonasında iyi hazırlandıklarını, bütün takım olarak iddialı olduklarını söyledi. Tansu, ”Bizler Cilo Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Derneği olarak ilimizin doğa sporları alanında çeşitli kategorilerde spor yapan bir kulübüz. Son altı ay içerisinde ilimizde bir ilke imza atarak farklı bir alanda ilimizi ulusal müsabakalarda temsil etmeye başladık ve bu yolda rafting sporunda ilk ulusal başarımızı da elde ettik. Bu bağlamda önümüzdeki müsabakaya hazırlıklarımıza başlarken, daha etkili ve başarılı bir çalışma yapabilmemiz için, kendileri de profesyonel kayakçı ve dağcı olan, sporcu dostu, Valimiz Cüneyt Orhan Toprak'ın destekleri bizleri güçlü kılmıştır. Yaklaşık 12 gündür Zap vadisi Çimenli köyü Kanireş mevkiinde yürüttüğümüz antrenmanlarımıza sağlıklı bir şekilde transferlerimizin sağlanmasında ve her gün en az 30 sporcuya sıcak yemek sağlamada desteklerini esirgemeyen sporcuların ağabeyi Valimiz Cüneyt Orhan Toprak'a, rafting malzemesi desteğini ve müsabakaya katılmamız için araç desteklerini sağlayan Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ömer Pakiş hocamıza, yemek ihtiyacımızın sağlanmasında desteklerini esirgemeyen HATSO Başkanı Servet Taş'a, sporcularımızın forma ve eşofman takımlarını sağlayan İş Adamı Nevzat Kazak'a derneğim, yönetimim, sporcularım ve kendi adıma şükranlarımı sunuyorum. Bu kıymetli destekleri sayesinde ilimizde yeni bir spor dalı doğuyor, büyüyor ve büyük başarılara doğru adım adım ilerliyor. Bu hafta 12-16 Eylül 2018 tarihleri arasında Van'nın Çatak ilçesinde Türkiye Rafting Şampiyonası düzenlenecek. Gençlik Spor Bakanlığı ve Rafting Federasyonu tarafından düzenlenen bu müsabakaya ilimizi temsilen katılacağız. Ekip arkadaşlarım ve sporcularıma güveniyorum. İnşallah yeni başarılarla döneceğiz ve bundan sonraki müsabakalara kararlı adımlarla gideceğiz. 4 gün sürecek müsabakaya Van'da ikamet eden bütün Hakkarililer ve sporseverlerin Van'ın Çatak ilçesine bizleri desteklemeye davet ediyoruz” dedi.