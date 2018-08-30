23 Ağustos 2018 günü CİSAD üyelesi 11 dağcı Karadeniz bölgesine hareket ettiler. Turizm açısından ün yapmış bölgenin önemli yerlerini gezerek bilgi alan dağcı ekibi bölgede sürekli yağışların oluşumu, doğaya canlılık kazandırdığı dere yataklarında akan suların çoğaldığını ve aynı zamanda doğadaki yeşillik alanların almış olduğu yağmur ve nemden dolayı özelliğini koruması, bölgede yeşil örtünün hakim olmasını sağladığı belirtildi.

CİSAD ekibi 5 günde bölgenin önemli yaylalarını, göllerini, şelalelerini ve tarihi yerlerini gezdikten sonra 3932 metre yüksekliğinde olan Kaçkar Dağına zirve tırmanışını gerçekleştirdi. Bölgenin sürekli yağış altında geçmesi bu defa dağcıları Kaçkar zirvesinde dolu yağışı ile yakaladı. Şimşeklerin sürekli çakması nedeniyle dağcı ekibin zirvede zor anlar yaşamasına ve erken inişe geçmesine neden oldu.

CİSAD Başkanı Azad Ölmez; "Aramızda ilk defa dağcılık sporu yapan arkadaşlarımız olduğu halde tüm ekibin zirveye ulaşması sevindirici bir olay. Bundan sonra Hakkari bölgesi başta olmak üzere yurdumuzun tüm dağlarına tırmanmayı düşünüyoruz. Amacımız bölgemizde dağcılık sporunu geliştirmek ve yeni nesillere yardımcı olmaktır" dedi.

Kaçkar Dağı zirve tırmanışını yapan CİSAD ekibinden Azad Ölmez, Naci Ertunç, Turgut Besi, Cemal Erip, Esat Kılınç, Ahmet Ertuş, Krem Onay, Engin Çallı, Recep Ölmez, Muzaffer Kaya ve Zeki Çiftçi, Karadeniz bölgesinde Artvin, Borçka-Karagöl-Arhavi, Mençuna şelalesi. İkizler-İspir, Yusufeli,Yaylalar köyü, Olgunlar köyü, Dilber düzü kampı, Kaçkar dağı zirve. Rize,Çamlıhemşi, Ayder yaylası, avrun yaylası, Mezuvit yaylası,Güneysu köyü-Kıble cami,Çayeli-Ağaran şelalesi, Çaykara ve Uzun gölü dolaştılar.