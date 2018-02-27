Hakkari Çocuk Oyun ve Kültür Merkezi dezenfekte edildi

Hakkari Belediye Başkanlığı tarafından Halife Derviş Mahallesi’nde bin 500 metrekarelik kapalı alan içerisinde oluşturulan Çocuk Oyun ve Kültür Merkezinde, çocuklar eğlenmenin heyecanını yaşıyor. Belediye görevlileri nezaretinde turnikelerde geçirilerek içeri alının çocuklar, yine görevliler himayesinde burada eğlenmenin tadına varıyorlar. İçerisindeki imkanlar ve kaliteli hizmeti ile her gün yüzlerce çocuğun eğlenme ve öğrenme fırsatı bulduğu merkez, Belediye Başkanlığı Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerce düzenli olarak dezenfekte edilip temizleniyor.

Nüfusun yüzde 45’lik kısmı çocuklardan oluştuğu Hakkari’de çocukların hem eğlenecekleri hem de ders çalışabilecekleri bir ortam sunan ve böyle güzel bir proje geliştiren Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim’e teşekkür eden aileler, sadece batıda gördükleri çocuk oyun alanının Hakkari’de bulunmasının mutluluğunu yaşadıklarını söylediler.