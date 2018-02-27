Diğer
Kategoriler
27 Şubat 2018 10:46

Hakkari Çocuk Oyun ve Kültür Merkezi dezenfekte edildi

Hakkari’de her gün yüzlerce çocuğun eğlenme fırsatı bulduğu Çocuk Oyun ve Kültür Merkezi dezenfekte edildi.

Hakkari Çocuk Oyun ve Kültür Merkezi dezenfekte edildi

27 Şubat 2018 10:46


Hakkari Belediye Başkanlığı tarafından Halife Derviş Mahallesi’nde bin 500 metrekarelik kapalı alan içerisinde oluşturulan Çocuk Oyun ve Kültür Merkezinde, çocuklar eğlenmenin heyecanını yaşıyor. Belediye görevlileri nezaretinde turnikelerde geçirilerek içeri alının çocuklar, yine görevliler himayesinde burada eğlenmenin tadına varıyorlar. İçerisindeki imkanlar ve kaliteli hizmeti ile her gün yüzlerce çocuğun eğlenme ve öğrenme fırsatı bulduğu merkez, Belediye Başkanlığı Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerce düzenli olarak dezenfekte edilip temizleniyor.


Nüfusun yüzde 45’lik kısmı çocuklardan oluştuğu Hakkari’de çocukların hem eğlenecekleri hem de ders çalışabilecekleri bir ortam sunan ve böyle güzel bir proje geliştiren Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim’e teşekkür eden aileler, sadece batıda gördükleri çocuk oyun alanının Hakkari’de bulunmasının mutluluğunu yaşadıklarını söylediler.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER HAKKARİ HABERLERİ
HAKKARİ HAVA DURUMU
6
°
C
Karla Karışık Yağmurlu
  • Salı
    Karla Karışık Yağmurlu
    6°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    6°C
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    6°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    5°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç