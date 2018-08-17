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17 Ağustos 2018 14:28

Hakkari Çocuk Oyun ve Kültür Merkezine büyük ilgi

Hakkari Belediye Başkanlığı Çocuk Oyun ve Kültür Merkezinde çocuklara yönelik düzenlenen eğitim ve eğlence programları büyük ilgi görüyor.

Hakkari Çocuk Oyun ve Kültür Merkezine büyük ilgi

17 Ağustos 2018 14:28


Hakkari Belediye Başkanlığının Halife Derviş Mahallesi’nde bulunan ek hizmet yerleşkesinin bin 500 metrekarelik kapalı alanı içerisinde oluşturulan Çocuk Oyun ve Kültür Merkezine çocuklar yoğun ilgi gösteriyor. Modern oyuncakların yer aldığı Çocuk Oyun ve Kültür Merkezi, çocukları ağırlamaya devam ediyor. Kur’an kursu öğrencilerine yönelik başlatılan eğitim ve eğlence programı ise, yoğun ilgi görüyor. Çocuk Oyun ve Kültür Merkezinin batı standartlarını aratmadığını belirten veliler, bu güzel oyun merkezini kendilerine kazandıran Hakkari Belediye Başkanlığına teşekkür ettiler.




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