Hakkari ekibi, Türkiye şampiyonasında mücadele veriyor

Hakkari Cilo Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü bünyesinde kurulan rafting takımlarının Tunceli’de yapılan Türkiye şampiyonası mücadelesi renkli görüntülere sahne oluyor. 23 - 27 Mayıs 2018 tarihleri arasında devam edecek şampiyonada, Hakkari yedi takım ile mücadele ediyor. Yedi takım ile en kalabalık kulüp olarak müsabakaya katılan Hakkari, ilk günden dikkatleri çekmeyi başardı.

Yapılan ilk yarışlarda oldukça etkili olan Hakkari Cilo Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü, 2 gün daha mücadeleye devam edecek. Müsabakanın ilk gününde Hakkari üç kadın ve dört erkek takımı ile mücadele ederken, Çukurca ilçesinin ise iki takımı da ilk defa müsabakaya katıldılar.

Çukurca adına bir kadın ve bir erkek takımı yarışırken, Hakkari Cilo Dağcılık ve Doğa Sporları yetkilileri ise, müsabakaya katılan Hakkari takımlarına başarılar diledi.