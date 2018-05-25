Diğer
Kategoriler
25 Mayıs 2018 11:14

Hakkari ekibi, Türkiye şampiyonasında mücadele veriyor

Hakkari Rafting Takımı, Tunceli’de yapılan Rafting Türkiye Şampiyonasında mücadele ediyor.

Hakkari ekibi, Türkiye şampiyonasında mücadele veriyor

25 Mayıs 2018 11:14


Hakkari Cilo Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü bünyesinde kurulan rafting takımlarının Tunceli’de yapılan Türkiye şampiyonası mücadelesi renkli görüntülere sahne oluyor. 23 - 27 Mayıs 2018 tarihleri arasında devam edecek şampiyonada, Hakkari yedi takım ile mücadele ediyor. Yedi takım ile en kalabalık kulüp olarak müsabakaya katılan Hakkari, ilk günden dikkatleri çekmeyi başardı.


Yapılan ilk yarışlarda oldukça etkili olan Hakkari Cilo Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü, 2 gün daha mücadeleye devam edecek. Müsabakanın ilk gününde Hakkari üç kadın ve dört erkek takımı ile mücadele ederken, Çukurca ilçesinin ise iki takımı da ilk defa müsabakaya katıldılar.


Çukurca adına bir kadın ve bir erkek takımı yarışırken, Hakkari Cilo Dağcılık ve Doğa Sporları yetkilileri ise, müsabakaya katılan Hakkari takımlarına başarılar diledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER HAKKARİ HABERLERİ
HAKKARİ HAVA DURUMU
22
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    26°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç