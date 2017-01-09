Diğer
Kategoriler
09 Ocak 2017 17:11

Hakkari ekibinden bölge birinciliği

Hakkari ekibinden bölge birinciliği

09 Ocak 2017 17:11

Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Okul Sporları Tenis Gençler Grup Yarışmasında Hakkari ekibi bölge birincisi oldu.
2 Ocak 2017 tarihinde Mersin Tenis Kompleksinde açılışı gerçekleştirilen bölge şampiyonası 21 genç erkek takımı ile toplam 126 erkek sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Burada kıyasıya mücadele eden Hakkari Anadolu Lisesi Genç Erkek Takımı; Adıyaman, Diyarbakır, Mardin, Malatya ve Nevşehir takımlarını yenerek bölge şampiyonasında grup birincisi olarak Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazandı.
Hakkari Tenis İl Temsilcisi ve aynı zamanda tenis antrenörü olan Nevin Erik, yaklaşık üç aydır bölgenin ağır hava şartlarına aldırmadan her gün antrenman yaparak grup şampiyonasına hazırlandıklarını söyledi. Erik, "Burada asıl başarı sporcularımızın, ama ben bir detaya değinmek istiyorum. Valimiz Sayın Cüneyit Orhan Toprak, tüm spor branşlarına verdiği desteklerinden ötürü başta şahsım, kurumum ve sporcularımız adına teşekkür eder, şükranlarımızı sunarım. Sayın valimizin ilimize gelişinden sonra Hakkari Anadolu Lisesi Spor Salonuna tenis sahası çizdirerek bizlere tenis oynama ve sporcularımızı yetiştirme imkanı sağladı. İnşallah bizde valimize ve kurum yetkililerimize elde edeceğimiz başarılarla gururlandıracağımızı umuyoruz. Şampiyon olan takımımız, 15 Ocak 2017 tarihinde İzmir ilinde yapılacak olan Okullar Arası Genç Erkekler Tenis Türkiye Şampiyonasında ilimizi temsil edecekler. Takımımıza başarılar diliyoruz" dedi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER HAKKARİ HABERLERİ
HAKKARİ HAVA DURUMU
2
°
C
Kar Yağışlı
  • Salı
    Kar Yağışlı
    2°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    -1°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    -1°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    -2°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç