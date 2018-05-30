Hakkari ekibinden Türkiye üçüncülüğü

Tunceli’de düzenlenen R-4 Rafting Türkiye Şampiyonasına Hakkari Cilo Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü 7 takım, Çukurca ilçesi ise 2 takım ile yarışmaya katıldı. Çok kısa süre önce kurulan rafting takımları, katıldıkları ilk yarışmada derece getirdiler. Hakkari adına katılım yapan takımlara aynı zamanda müsabakanın en centilmen takımları madalyası verildi.

Yapılan şampiyonada Hakkari Cilo Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Takımı Türkiye üçüncüsü oldu. Cilo Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Derneği Başkanı Hacı Tansu, kentte sürekli ve kalıcı faaliyetler yaptıklarını belirterek, “İşin keyfini çıkarma yerine gerçek anlamda sporcu yetiştirme ve gençliğimizin geleceğe yönelik spor alanında ilerlemelerini sağlamaya çalışıyoruz. Bugüne kadar birçok alanda Hakkari’de ilkler yaptık. Şimdi yine ilimizde ilk defa gençlerimizi rafting ile tanıştırıyoruz. Raftingi bir eğlence sporundan ziyade gençlerimizin mücadele ederek başarıya ulaşmalarının önünü açıyoruz. Cilo Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Derneği olarak rafting sporunda yedi takım oluşturarak Tunceli ilinde yapılan Türkiye şampiyonasına katıldık. Bu takımlarımızın içerisinde ilk defa il dışına çıkan gençlerimiz bile vardı. Kısa süre önce kurduğumuz takımlarımızı Zap Nehri’nde 2 günlük hızlı bir eğitim ve antrenmandan geçirdik. Bu takımlarımızda yer alan sporcuların büyük çoğunluğu ilk defa rafting botuna bindiler. Şimdi ise Türkiye şampiyonalarında yarışıyorlar. Bunun gururunu yaşıyoruz. Tunceli’de yapılan Türkiye Rafting Şampiyonasına katılmamıza destek veren kıymetli hocamız, Rektörümüz Prof. Dr. Ömer Pakiş ve iş adamı Nevzat Kazak’a bütün sporcularım ve yönetimim adına teşekkür ederim. Önümüzdeki aylarda ilimize daha büyük başarılar kazandıracağız" şeklinde konuştu.