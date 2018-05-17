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17 Mayıs 2018 17:19

Hakkari Ensar Vakfından eğitime destek

Hakkari Valiliği koordinasyonunda Ensar Vakfı Hakkari Şubesi Başkanlığı tarafından uygulanmakta olan Ensar Gençlik Kompleksi Projesi kapsamında ilkokulda okuyan 100 kız öğrenciye eğitim materyali desteğinde bulundu.

Hakkari Ensar Vakfından eğitime destek

17 Mayıs 2018 17:19


Eğitim yardımları İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun, Müdür Yardımcısı Bilal Gür, Ensar Vakfı Hakkari Şube Başkanı Nurettin Fırat, yardımcısı İsmail Tunç tarafından örgencilere teslim edildi. Ensar Gençlik Kompleksi Projesi kapsamında Çetin Deniz İlkokulundan 25 öğrenciye, Vali Orhan Işın İlkokulundan 25 öğrenciye, Fatih Sultan Mehmet İlkokulundan 25 öğrenciye, Şehit Vali Derviş Yalım İlkokulundan 25 öğrenci olmak üzere toplam 100 öğrenciye sırt çantası, beslenme çantası, kalemlik, kalem, kalem traş, silgi, sulu boya, pastel boya, kürü boya çizgili, Kareli, resim ve müzik defteri cetvelden oluşan eğitim setleri dağıtıldı.




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