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06 Mayıs 2018 12:45

Hakkari Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığına Tekin seçildi

Hakkari Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği başkanlığına Şemdinli Esnaf ve Sanatkarlar Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Muharrem Tekin seçildi.

Hakkari Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığına Tekin seçildi

06 Mayıs 2018 12:45


Hakkari Ticaret İl Müdürlüğünün toplantı salonunda yapılan kongreye Hakkari Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı İsmail Akboğa, Hakkari Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Abdi Arslan, Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Eski Başkanı İrfan Sarı, Yüksekova Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Yavuz Özcan ile Şemdinli Esnaf ve Sanatkarlar Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Muharrem Tekin ile delegeler katıldı. Divan başkanlığına Hakkari Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Abdi Arslan’ın getirildiği kongre, faaliyet raporunun okunmasıyla devam etti. Yapılan konuşmaların ardından oy kullanma işlemine geçildi.


Seçimde Hakkari Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığına Muharrem Tekin seçildi.




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