Hakkari Evi Ramazan gecelerine renk kattı

Hakkari Valiliğinin katkıları ile yaklaşık bir yıl önce Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bahçesinde yapılan ve 1 milyon 200 bin liraya mal edilen Emir Sultan Parkı ve Hakkâri Evi, yerli ve yabancıların ilgi odağı haline geldi. Özel şahıslara devret-işlet modeli ile teslim edilen Hakkari Evi, bahçesine kır görünümü verilerek karlı Sümbül Dağı eteklerine bakan bahçede kıl çadır, dağ keçisi, koyun sürücü, ayı heykeli ve çocuk oyun parklar ile Hakkari’nin simgesi ters lale çiçeği ile kente ayrı bir güzellik katıyor.

Gelin ve damatların fotoğraf çektirmek için geldiği Hakkari Evi, yöresel kahvaltı, yöresel yemekler, iftar yemekleri ve birçok alanda da yöre halkına hizmet veriyor. Hakkari Evi’ne akın eden aileler, burada gece geç saatlere kadar güzel zaman geçirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Ramazan ayı boyunca vatandaşların ilgi odağı haline gelen Hakkari Evi, güler yüzlü eğitimciler tarafından sürekli eğitilen deneyimli personeller ile hizmet vermesi ise takdirle karşılandı.

İl dışında gelen misafirlerin en güzel şekilde ağırlandığı Hakkari Evi’nin muhteşem görüntüsü ise adeta Hakkari’yi ziyaret edenleri büyülüyor. Protokol üyeleri başta olmak üzere birçok vatandaşın dinlenme ve hoşça vakit geçirme mekanı olan Hakkari Evi, ilde verdiği hizmetle birçok kesim tarafından memnuniyetle karşılanıyor.

Bir süre önce Hakkari Evi’ne misafir olan İstanbullu bazı vatandaş ise, Hakkari kültürünün yansıtıldığı ve karlı Sümbül Dağı eteklerine bakışı olan Hakkari Evi’ne hayran kaldıklarını söylediler.

Hakkari Evi işletme sahibi Turan Şimşek ise, 26 yıllık turizm deneyimlerini kendi yerinde Hakkari halkına hizmet olarak sunduğunu belirterek, Hakkari halkının daha güzel hizmetlere layık olduğunu söyledi.

Hakkarili gençler ise, üniversite mezunu olan arkadaşları, yeni dünya evine girenlerin bu güzel anlarını ölümsüzleştirmek için Hakkari Evi’nde hatıra fotoğrafı çektirmeyi tercih ettiklerini belirterek, bu güzel ortamı sağlayan Hakkari Valiliği ve işletme sahibine teşekkür ettiler.