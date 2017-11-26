Hakkari folklor ekibi İstanbul’da

2017 Türkiye Şampiyonu Hakkari Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Folklor ekibi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın daveti üzerine İstanbul’a gitmişti. Hakkari Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Salih Kaya ve beraberindeki 20 kişilik Hakkari Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Folklor ekibi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’yı makamında ziyaret ettikten sonra Küçük Çekmece Yahya Kemal Beyatlı Kongre Merkezinde gerçekleştirilen ‘25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’ etkinliklerine katıldı.