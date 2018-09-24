Hakkari için ünlüler seferber oldu

Hakkari Gençlik ve Sportif Faaliyetler Kulübü Teknik Sorumlusu Sadettin Demirtaş'a Türkiye ve dünyanın birçok yerindeki sporcular, sanatçılar, avukatlar, öğretmenler ve ev hanımlarının videolu destekleri sürüyor.

Hakkari'de yeni bir sayfa açarak Hakkarispor'u futbol bazında en üst seviyeye çıkartmak ve Hakkari'nin tanıtımı için harekete geçen Sadettin Demirtaş'a destekler artarak devam ediyor. Bir süre önce Hakkari'ye gelen eski profesyonel futbolcu ve antrenör olan Sadettin Demirtaş, Hakkarispor'u iyi bir yere taşımak ve Hakkari ilini tanıtmak için çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

Sadettin Demirtaş'ın Hakkari Gençlik ve Sportif Faaliyetler Kulübü Teknik Sorumlusu olarak görev aldığını öğrenen ünlü sporcular, kendisine görüntülü olarak deksek vermeyi sürdürüyor. Bir süre önce eski milli futbolcu Tanju Çolak, milli futbolcu Tuncay Şanlı, antrenör Bülent Uygun başta olmak üzere yurtiçi ve yurtdışında profesyonel sporcular Hakkarispor için Türkçe ve farklı dillerden görüntülü video göndererek destekte bulunmuşlardı.

Hakkarispora Türkiye'nin ve dünyanın değişik yerlerinden videolu destekler gelmeye devam ediyor. Sanatçı Coşkun Süver, Avrupa Olimpiyat Şampiyonu Rıza Kayaalp ile Türkiye, Almanya, Belçika, Kırgızistan, Özbekistan, Amerika, İngiltere ve İspanya'dan farklı dillerden onlarca videolu destek gelmeye başladı.

Hakkari Gençlik ve Sportif Faaliyetler Kulübü Teknik Sorumlusu Sadettin Demirtaş, Türkiye ve dünyanın farklı yerlerinden videolu olarak yüzlerce destek mesajı aldıklarını belirterek, Hakkari'nin bundan sonra sporla anılacağını söyledi.