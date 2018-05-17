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17 Mayıs 2018 12:09

Hakkari İHD kongreye gidiyor

İnsan Hakları Derneği (İHD) Hakkari Şubesi 2 Haziran tarihinde gerçekleştirecekleri 9.

Hakkari İHD kongreye gidiyor

17 Mayıs 2018 12:09

Olağan Genel kongresinde yönetimde yer almak isteyenler için basın açıklaması düzenledi.


İHD Hakkari Şubesinde kongre ile ilgili açıklama yapan dernek başkanı İsmail Akbulut, 9. olağan genel kongresi için komisyonlarını kurduklarını belirterek, yönetimde yer almak isteyen insan hakları savunucularına komisyona başvurmaları çağrısını yaptı. İnsan hakları savunucuları olarak İsrail’in Filistin halkına yönelik gerçekleştirdiği vahşeti kınadığını ifade eden Akbulut, 2 Haziran günü saat 10.00’da şube binasında yapılacak 9. olağan genel kongrenin bölgedeki OHAL sürecine de cevap olması için tüm insan hakları savunucularını yanlarında görmek istediklerini söyledi.




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