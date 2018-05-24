Hakkari İl Emniyet Müdürlüğünden iftar programı

Polis Evi’nde organize edilen programa Vali Cüneyit Orhan Toprak, eşi Dr. Funda Toprak, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Dağ ve Komando Tugay Komutan Vekili Albay Umut Öztürk, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Sezgin Kuruyamaç, Vali Yardımcıları Bekir Abacı ve Mehmet Nurullah Karaman, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Hakkâri Barosu Başkanı Av. Zeydin Kaya, kurum müdürleri ve polis memurları katıldı.

Kur’an-ı Kerim okunmasının ardından Hakkâri Müftüsü Faruk Gürbüz tarafından dua yapıldı. Daha sonra Vali Toprak, iftarda bir araya geldiği davetlilerle bir süre sohbet etti.