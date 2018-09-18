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Hakkari il genelinde çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi

Hakkari il genelinde yapılan uygulamalarda gümrük kaçağı olduğu tespit edilen çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi.


Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek, şüphelilerin yakalanması amacıyla yapmış oldukları çalışmalar kapsamında; 10-17 Eylül 2018 tarihleri arasında il genelinde yapılan uygulamalarda gümrük kaçağı olduğu tespit edilen bin 885 paket sigara, 302 kilogram çay, 172 litre akaryakıt, 148 adet kol saati, 19 adet cep telefonu, 3 adet av tüfeği, 10 adet kurusıkı tabanca ve sahte olduğu değerlendirilen 1 adet nüfus cüzdanı ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

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