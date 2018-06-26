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26 Haziran 2018 11:33

Hakkari il genelinde kaçakçılık operasyonu

Hakkari il genelinde yapılan operasyonlarda çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi.

Hakkari il genelinde kaçakçılık operasyonu

26 Haziran 2018 11:33


Valilik tarafından yapılan açıklamada,"İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek, şüphelilerin yakalanması amacıyla yapmış oldukları çalışmalar kapsamında; 18-25 Haziran 2018 tarihleri arasında ilimiz genelinde yapılan uygulamalarda gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 3 bin 160 paket sigara, 355 kilogram çay, 21 adet cep telefonu, 19 adet flash bellek, 355 adet kol saati, 441 litre mazot, 3 bin 744 paket kıyılmış tütün ve sahte olduğu değerlendirilen 1 adet nüfus cüzdanı ile 1 adet sürücü belgesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.




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