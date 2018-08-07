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07 Ağustos 2018 15:32

Hakkari il genelinde kaçakçılık operasyonu

Hakkari il genelinde yapılan kaçakçılık operasyonlarında çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Hakkari il genelinde kaçakçılık operasyonu

07 Ağustos 2018 15:32


Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek, şüphelilerin yakalanması amacıyla yapmış oldukları çalışmalar kapsamında;30 Temmuz 2018 ile 06 Ağustos 2018 tarihleri arasında İlimiz genelinde icra edilen uygulamalarda yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 3 bin 510 paket sigara, 49 kilogram kıyılmış tütün, 675,5 kilogram dökme çay, 31 kilogram nargile tütünü, 480 adet cinsel güç arttırıcı hap ve 100 kilogram gübre ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.




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