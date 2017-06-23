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23 Haziran 2017 10:56

Hakkari İl Müftülüğünden iftar

Hakkari İl Müftülüğü, Ramazan ayı dolayısıyla engelli vatandaşları iftarda ağırladı.

Hakkari İl Müftülüğünden iftar

23 Haziran 2017 10:56


Bedensel Engelliler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Keskin ve bazı engelli vatandaşların katıldığı iftar yemeğine, İl Müftülüğünü temsilen Diyanet İşleri Başkanlığı Bedensel Engelliler İl Koordinatörü ve aynı zamanda Merkez Belediye Camii İmam Hatibi Yasin Aşkan da katıldı. Burada konuşan İmam Aşkan, Diyanet İşleri Başkanlığı ve İl Müftülüğü olarak amaçlarının bedensel engelli vatandaşların sorunlarına dikkat çekerek asıl engelin bedenlerde değil yüreklerde olduğunu vurguladı. Aşkan, yüreklerdeki engeller aşılmadığı sürece engelli insanların toplumda hak ettikleri yerlerini alamayacağını dile getirdi.


Bedensel Engelliler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Keskin de, engelli vatandaşların sorunlarını dile getirme adına kendilerini unutmayıp hatırlayan İl Müftüsü Faruk Gürbüz’e teşekkür ederek, “Engelli vatandaşlarımızın problemlerini çözmek adına her kurum ve sivil toplum kuruluşuyla çalışmaya hazırız” dedi.


İftar programı, yapılan yemek duasıyla sona erdi.




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