Hakkari İl Müftüsü Gürbüz hac kafilesi görevlileri ile toplantı yaptı

Kafilesinde din görevlisi ve bayan irşat görevlisi olarak görevlendirilen personellerle toplantı yaptı.

Müftülük makam odasında gerçekleştirilen toplantıda görevlilere seslenen Müftü Gürbüz, "Rahmanın misafirlerinin memnuniyeti önceliğimizdir. Bizlere misafirlerine hizmet etme görevini nasip ettiği için Allah’u Teala’ya ne kadar şükretsek azdır. Hacı adaylarımız bizlere Allah’ın emanetidir. Bu günden itibaren onların sorunlarıyla ilgilenmeye başlayalım. İstek ve temennilerini yerine getirelim. Gerek bizzat görüşerek ve gerekse iletişim kanalları ile ulaşarak yalnız olmadıklarını hissettirelim. Onları daha şimdiden hac havasına sokma gayreti içinde olalım. Onlar için yapacağımız hizmeti en şerefli hizmet olarak görelim. Hac sonrasında da irtibatımızı kesmeyelim. Bu bilinçle hareket ettiğimizde iyi bir görev ifa etmiş olacağımızı ve ömrümüz boyunca bunun hazzını yaşayacağımızı unutmayalım” dedi.

Ardından “Tanışma ve Bilgilendirme Toplantıları” çerçevesinde Merkez Hacı Sait Camii Toplantı Salonunda hacı adayları ile bir araya gelen il Müftüsü Faruk Gürbüz ve diğer kafile görevlileri, hac öncesi, esnası ve sonrasında uyulması gereken durumlar ile idari konular hakkında bilgilendirmede bulundular. Hacı adaylarının soru ve önerileri alındıktan sonra toplantı sona erdi.