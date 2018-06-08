Hakkari ilahi grubu şenliklere renk kattı

Ramazan etkinliklerine Vali Yardımcısı M. Nurullah Karaman, eşi Gül Karaman ile yüzlerce kişi katıldı. Kentin en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi üzerinde Belediye Başkanlığı Kültür ve Soysal işleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve her akşam değişik sanatçıların sahne aldığı Ramazan şenliği büyük ilgi görüyor. Yörede adlarındaN söz ettiren Hakkarili sanatçılar Mahmut Duman, Mahmut Önal, Lokman Tetik ve Anadolu İmam Hatip Lisesi ilahi grubu Ramazan şenliklerinde sahne aldı. Birbirinden güzel ilahiler seslendiren grup herkesi kendilerine hayran bıraktı. Ramazan şenliği Anadolu çocuk müzikali ile sona erdi.

Hakkarili vatandaşlar ise Ramazan ayı boyunca kendilerine unutulmaz anlar yaşatan Hakkari Belediye Başkanlığı yetkililerine teşekkür ettiler.