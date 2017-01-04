Hakkari Kayak Merkezi 7 gün açık olacak

Hakkari Merga Bütan Kayak Merkezi’nin bundan sonra haftanın 7 günü açık olacağı belirtildi.

Şehirden 12 kilometre mesafede bulunan ve 800 kişilik kapasiteye sahip olan 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi’nin haftanın 7 günü hizmet vereceği öğrenildi.

Yıllardır sadece haftanın iki günü açık olan kayak merkezinin bundan böyle açık tutulması sporseverleri olduğu gibi yöre halkı arasında da heyecana neden oldu.

Hakkari’nin tek eğlence yerinin kayak merkezi olduğunu belirten vatandaşlar ise, hafta sonları kayak merkezinin zirvesinde kaymanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ettiler.

Vatandaşlar, "Daha önceleri kayak merkezi sadece hafta sonları hizmet veriyordu. Ancak bundan böyle haftanın 7 günü açık tutulması bizleri sevindirdi. Çocuklar aileleri ile birlikte kayak merkezine giderek buradan bir taraftan piknik yapıyorlar diğer taraftan ise kaymanın mutluluğunu yaşıyorlar. Bizlere böyle bir fırsat tanıyan ilgili kuruma teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştular.