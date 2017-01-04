Diğer
Kategoriler
04 Ocak 2017 13:04

Hakkari Kayak Merkezi 7 gün açık olacak

Hakkari Kayak Merkezi 7 gün açık olacak

04 Ocak 2017 13:04

Hakkari Merga Bütan Kayak Merkezi’nin bundan sonra haftanın 7 günü açık olacağı belirtildi.
Şehirden 12 kilometre mesafede bulunan ve 800 kişilik kapasiteye sahip olan 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi’nin haftanın 7 günü hizmet vereceği öğrenildi.
Yıllardır sadece haftanın iki günü açık olan kayak merkezinin bundan böyle açık tutulması sporseverleri olduğu gibi yöre halkı arasında da heyecana neden oldu.
Hakkari’nin tek eğlence yerinin kayak merkezi olduğunu belirten vatandaşlar ise, hafta sonları kayak merkezinin zirvesinde kaymanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ettiler.
Vatandaşlar, "Daha önceleri kayak merkezi sadece hafta sonları hizmet veriyordu. Ancak bundan böyle haftanın 7 günü açık tutulması bizleri sevindirdi. Çocuklar aileleri ile birlikte kayak merkezine giderek buradan bir taraftan piknik yapıyorlar diğer taraftan ise kaymanın mutluluğunu yaşıyorlar. Bizlere böyle bir fırsat tanıyan ilgili kuruma teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştular.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER HAKKARİ HABERLERİ
HAKKARİ HAVA DURUMU
-4
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    -4°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    -1°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    -1°C
  • Pazar
    Kar Yağışlı
    -2°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç